Réu por matar jovem grávida e retirar o feto em Teresina é condenado a 28 anos de prisão

A justiça condenou Frank Bruno Gonçalves Silva a 28 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por ter matado uma jovem grávida em Teresina e ter retirado o feto. O crime aconteceu em 11 novembro de 2020 e o réu estava preso desde então. A vítima era a adolescente de 15 anos, Sara Caroline Borges Gomes, com quem Frank Bruno tinha um relacionamento. Ela estava grávida de sete meses dele e o crime, segundo a justiça, foi cometido pelo réu no intuito de evitar que a mulher com quem ele mantinha uma relação estável soubesse de seu envolvimento com a adolescente.



A sentença foi proferida na noite desta quinta-feira (13) após julgamento pela 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri de Teresina. Segundo a leitura feita pelo juiz Antônio Reis Nolleto, o conselho de sentença reconheceu a materialidade do crime a atestou que Frank Bruno ceifou a vida de Sara Caroline com requintes de perversidade e sem dar qualquer chance de defesa à vítima.



Sentença foi lida na noite de ontem pelo juiz Antônio Nolleto, do Tribunal do Júri em Teresina - Foto: Reprodução/Youtube TJPI

O homicídio foi qualificado também com o agravante da violência doméstica e crime contra a mulher. Disse o juiz Reis Nolleto na decisão: “O réu fez uso de corda para asfixiá-la [Sara Caroline] e extraiu o feto posto que ela estava grávida do réu de sete meses. O téu ocultou o cadáver do feto e a conduta se deu com requinte de perversidade. O réu mantinha um relacionamento com a vítima, uma jovem de 15 anos que estava grávida e tinha um futuro promissor. O comportamento da vítima não contribuiu em nada para a perpetração do ato”.

Frank Bruno foi condenado 21 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime de homicídio, a mais 5 anos de prisão pelo aborto não consentido pela vítima, e a mais 2 anos de reclusão pela ocultação do cadáver do feto. A pena final foi estipulada em 28 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. A defesa poderá recorrer, mas até lá, Frank Bruno permanece preso.

