Rocap captura três foragidos da penitenciária de Altos

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) informou que três detentos que fugiram da Casa de Detenção Provisória de Altos foram recapturados ainda durante fuga na madrugada deste domingo (07/08) nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Teresina. Ao todo, 16 presos fugiram da unidade prisional na última quinta-feira (04/08).

Foram recapturados: Roberto Wilamy Pereira, Willames da Conceição Alves e Carlos Adriano da Cruz Silva. De acordo com a Sejus, desde que empreenderam fuga os detentos se movimentaram por uma região de mata. Eles chegaram a atacar residências em busca de roupas para se livrarem do uniforme do sistema prisional e alimentos.

Foto: Arquivo / O Dia

Em nota, a Sejus acrescentou que segue com equipes das Rondas Ostensivas de Caráter Prisional (Rocap) e Gerência da Casa de Detenção Provisória de Altos na busca para a recaptura dos demais fugitivos.

São considerados foragidos:

Maicon Pereira da Silva,

Davi Albuquerque de Sousa Barros,

Iago Oliveira da Silva,

Murilo Gabriel Oliveira Gomes,

Jeremias Oliveira Nascimento,

Paulo Sergio Gomes dos Santos,

Mateus Pereira da Silva,

José Hilson Alves de Sousa,

Josué Sena Rosa,

Leandro Alves de Araujo,

Lailson Dias Almeida,

Gustavo Martins de Sousa,

Guilherme da Silva Ribeiro Paz.

A fuga

Os 16 presos conseguiram fugir da Casa de Detenção Provisória de Altos na noite da quinta-feira (04/08). Ele são integrantes de uma mesma organização criminosa com atuação em Teresina. A Secretaria de Justiça não explicou como se deu a dinâmica.

A fuga aconteceu dois dias depois da operação Translatio, ocorrida na última terça-feira (02), que removeu presos de unidades penais de Teresina e Altos. O objetivo da operação foi combater às organizações criminosas. Na ocasião, foram transferidos membros da organização criminosa Comando Vermelho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no