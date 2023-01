Roubo de avião no Piauí: Delegado diz que nenhuma linha de investigação está descartada

A investigação do roubo de um avião monomotor do Clube do Ultraleve do Piauí não descartou nenhuma linha de investigação até o momento, relevou o delegado Charles Pessoa, coordenador do Grupo do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO), que assumiu o caso no final de semana.

Charles Pessoa se limitou a afirmar que as equipes iniciaram o trabalho de investigação ainda no sábado (14) logo após o roubo e que as diligências estão em andamento. Sobre a utilização da aeronave para uso do transporte de drogas, o delegado comentou que é muito cedo para realizar qualquer suposição.

Foto: Arquivo / O Dia

“É um trabalho que vamos desenvolver de forma minuciosa e tenho certeza que vamos apresentar o resultado esperado. Ainda é um pouco prematuro a gente afirmar qualquer destinação que por ventura essa aeronave seja utilizada. O que podemos afirmar é que a Polícia Civil do Estado do Piauí e irá apresentar os resultados esperados”, disse.

O ROUBO

O monomotor modelo Cessna 206 foi roubado por criminosos fortemente armados na manhã deste sábado (14). Os bandidos armados renderam o caseiro do aeroclube, retiraram o avião de dentro do hangar e decolaram nas primeiras horas da manhã. A aeronave PT-DQF tem capacidade para seis ocupantes.

O proprietário da aeronave, um médico e empresário, disse acreditar que o roubo foi patrocinado por uma organização criminosa com atuação no tráfego de drogas. O avião é avaliado em R$ 2 milhões.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no