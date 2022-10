Sasc nega que menina de 12 anos foi violentada dentro de abrigo

Em nota enviada à imprensa, na tarde desta terça-feira (11), a Secretaria Estadual da Assistência Social (Sasc) negou que uma menina de 12 anos teria sido violentada sexualmente dentro do Abrigo Feminino, localizado no bairro Saci, zona Sul de Teresina. Na nota, a Sasc confirmou que houve uma discussão entre duas meninas que estavam acolhidas no abrigo, mas garantiu que "não houve qualquer ato envolvendo violência sexual, como foi veiculado em alguns meios".

De acordo com a Sasc, uma das meninas acolhidas no abrigo sofre de transtorno borderline e transtorno desafiador opositor, o que teria contribuído para o incidente. A menina havia sido recentemente encaminhada pela família para o Abrigo Feminino e já se encontra em acompanhamento pela rede de proteção. "Em relação ao episódio de confusão envolvendo duas menores em situação de vulnerabilidade acolhidas no Centro de acolhimento, a Sasc informa que todas as medidas cabíveis foram prontamente tomadas pela equipe multidisciplinar do Centro de Acolhimento e os procedimentos plausíveis para a situação foram providenciados, buscando a ajuda de órgãos competentes e meios de apoio à saúde física e mental das envolvidas, bem como o compartilhamento com familiares da mesma de ações e fatos relacionados aos acontecimentos em questão", diz a nota. Foto: Arquivo ODIA A reportagem do O DIA procurou o Samvvis (Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual) localizado na Maternidade Dona Evangelina Rosa, local para onde a menina teria sido encaminhada após as agressões. Contudo, o Samvvis comunicou que não irá fornecer informações sobre o caso.



