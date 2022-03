"Se eu não tivesse feito, ela tinha feito comigo", diz mãe ao confessar que matou Izadora

A idosa Maria Nerci, 71 anos, confessou na tarde desta quarta-feira (16/03) durante sessão do Tribunal Popular do Júri que assassinou sozinha com vários golpes de faca a própria filha, a advogada Izadora Mourão. O crime acontece na residência da idosa na cidade de Pedro II, no Norte do Piauí, no dia 13 de fevereiro de 2021.

Maria Nerci, que foi indiciada juntamente como o filho João Paulo Mourão como autora do crime, relatou detalhes do crime. Ela disse que não possuía boa relação com a filha, que a situação piorou desde que a filha se separou do marido e começou a lhe pedir dinheiro para pagar suas contas pessoais.

“Ela disse ‘eu estou precisando de dinheiro’. Eu disse ‘dinheiro para que?’, ela disse que era para pagar as prestações do guarda roupa ou era de um sofá. Eu disse ‘não tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu ganho tu sabe quanto é minha aposentadoria”, disse. Maria Nerci relatou ainda que a filha ameaçou pedir o cancelamento de sua aposentadoria e deixou a entender que foi ameaça de morte pela própria filha.

“Como ela disse que vai me matar e judiar de todo mundo aqui eu vu lá ver se ela está se mexendo ou está dormindo. Eu estava dormindo um sono pesado mesmo com o lado do coração para cima; eu tinha levado a faca. Eu disse, e hoje ou nunca, ou ela me mata primeiro. Aí dei o primeiro golpe, foi muito forte, parece que acertei na veia que mata mesmo. Aí ela pegou no meu braço esquerdo, ai se virou. Ai fiquei golpeando, porque disse que se não ela tomava a faca e matava todo mundo”, descreveu.

Maria Nerci disse que João Paulo dormia em seu quarto e não participou do crime. A mãe descreveu que logo depois a emprega da residência chegou e encontrou Izadora morta e resolveu chamar João Paulo. A idosa revelou que criou a história de que uma outra mulher tinha entrado da residência e cometido o crime.

A mãe afirmou que se arrepende, mas alegou legítima defesa. “Me arrependo porque toda mãe se apega ao filho. Mas tem momento que a gente faz loucura. Me arrependo, mas se eu não tivesse feito, ela tinha feito comigo”, disse.

