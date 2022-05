Secretário de Segurança do Piauí diz que pequenos roubos é o que mais aflige a população

Os pequenos furtos e roubos é a modalidade de crime que mais aflige a população do Piauí, segundo o secretário de Segurança do Piauí, coronel Rubens Pereira. Para ele, esses crimes serão enfrentados com o policiamento mais ostensivo a partir da ampliação do motopatrulhamento.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta sexta-feira (20/05), Rubens Pereira afirmou que até o final deste mês a Polícia Militar deverá receber 300 motocicletas adquiridas com recursos do Tesouro Estadual que serão direcionadas para os batalhões de Teresina, assim como para o interior do estado.

“Teremos uma atenção específica de policiamento ostensivo, de patrulhamento, para fazer frente aos crimes contra o patrimônio que é o que mais perturba a população. É possível evitar pequenos roubos inibindo a ação desses criminosos nas ruas com essas ações de patrulhamento e a presença ostensiva onde não é possível a viatura estar”, disse.

Por outro lado, o secretário revelou que o Piauí está integrado com os estados do Maranhão e do Ceará para a realização de ações para combater o avanço das organizações criminosas, que segundo ele, desencadeia outros tipos de crimes. Rubens Pereira pontuou que o Piauí não está ilhado do restante do país em relação a atuação das facções.

“Estamos fazendo uma integração regional com o estado do Maranhão, que tem uma força estadual de segurança e está atuando nas divisas. Já fizemos algumas operações. E também com o estado do Ceará, onde estamos mantendo contato na inteligência em investigações. Há necessidade dessa integração”, afirmou.

Rubens Pereira explicou que há diálogo entre as forças de segurança federais e estaduais para a criação de uma força-tarefa integrada também na capital. Uma reunião na próxima semana deverá definir pontos específicos dos trabalhos.

