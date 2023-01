"Segurança é a prioridade imediata do governo", diz Rafael Fonteles em reunião com equipe

A área da segurança será a prioridade imediata de sua gestão, disse nesta quinta-feira (05/01) o governador do Piauí, Rafael Fonteles. A declaração aconteceu durante sua primeira reunião com a cúpula da segurança pública no Palácio de Karnak que reuniu o novo secretário de Segurança, Chico Lucas, e o alto comando das forças policiais.

Rafael explicou que a reunião foi convocada para integrar a equipe e estabelecer as metas para os próximos anos. Diante dos participantes, o governador pediu agilidade no cumprimento das ações para que os efeitos sejam percebidos pela população já nos primeiros meses de gestão.

“Hoje tivemos uma reunião de integração, de agradecimento e de apresentação de metas da missão de realmente trazer tempos de paz para o nosso povo, que é uma das prioridades imediatas do nosso plano de governo, da nossa gestão. Estou muito motivado e esperançoso que essas metas serão cumpridas e com a velocidade que o caso requer”, afirmou.

Ao final da reunião, o governador pediu para sociedade confiar que a equipe vai dar conta do recado, de forma integrada com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, para que os índices de violência cheguem a padrões aceitáveis do ponto de vista internacional.

O secretário de Seguranças, Chico Lucas, lembrou que o governador estabeleceu que as forças de segurança trabalhem em conjunto para que possam proporcionar a sensação de segurança para a população, mas com a visão da função social das polícias.

“O governador deixou bem claro o recado que nós temos que olhar para o cidadão, para as demandas da segurança, de modo a combater a criminalidade e levar o Piauí a índices aceitáveis, além de trazer esse sentimento de segurança para os piauienses. Então, o recado foi muito claro, que as corporações devem trabalhar unidas sob a tutela da Secretaria da Segurança Pública, olhando para a parte operacional, mas sem esquecer a parte do social para dar respostas efetivas para a sociedade piauiense”, disse Chico Lucas.

