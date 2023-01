Sejus apreende 19 celulares dentro da Colônia Agrícola Major César

Durante vistoria realizada na noite desta quinta-feira (05), na Colônia Agrícola Major César, localizada no município de Altos, equipes da Secretaria de Justiça, incluindo policiais penas e militares, encontraram 19 celulares e um carregador portátil.

Foto: Divulgação

A suspeita é de que os aparelhos estavam sendo utilizados pelos presos para se comunicarem com pessoas de fora do presídio. A Colônia Agrícola Major César é a única unidade prisional do estado a receber presos no regime semiaberto.

A vistoria de rotina aconteceu após o retorno dos internos da saída temporária de fim de ano, benefício autorizado pelo Poder Judiciário. Dos 488 detentos que tiveram o benefício, 15 não retornaram.



As equipes de policiais penais da unidade seguem no trabalho de vigilância e, também, de identificar os responsáveis para comunicação ao Poder Judiciário.