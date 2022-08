Sete pessoas são presas realizando furtos em evento com Lula em Teresina

Sete pessoas foram presas na noite desta quarta-feira (03), suspeitas de realizarem furtos nas proximidades da Arena do Povo, na Avenida Presidente Kennedy, zona Leste de Teresina. No local, estava sendo realizado evento com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foto: Divulgação/PM

Segundo a Polícia Militar, o grupo de lanceiros era formado por três homens e quatro mulheres. A suspeita é de que eles estariam furtando objetos de pessoas do lado de fora do evento.

"Eles estavam agindo roubando celulares, bolsas, relógios de umas pessoas que estavam participando do evento, mas o nosso Serviço de Inteligência conseguiu detectar essas pessoas. Nós fizemos a abordagem já na Dom Severino e de posse deles estavam esses produtos de furto e roubo", informou o major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública.

Foto: Divulgação/PM



Com o grupo, a polícia encontrou mais de R$ 1 mil em espécie, celulares, máquinas de cartões de crédito, bolsas e carteiras. Os suspeitos foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos legais cabíveis.















