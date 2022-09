Sindicato dos Bancários lamenta morte de gerente do Banco do Brasil, em Teresina

O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do gerente do Banco do Brasil, Jardel Igor Gomes de Lima, de 29 anos, que foi encontrado morto na madrugada deste domingo (18). O rapaz era funcionário em uma agência no bairro Piçarra, zona Sul de Teresina.



Jardel Igor foi encontrado morto em via pública próximo a uma boate na zona Sul da Capital com diversas lesões e sinais de violência.



Nota dos Sindicato dos Bancários do Piauí

Entenda

Na madrugada de domingo, 18, Jardel Igor Gomes de Lima foi encontrado morto com inúmeros ferimentos no corpo. De acordo com a declaração de óbito, o rapaz apresentava “edema cerebral, hemorragia intracraniana, trauma cranioencefálico devido ação contundente''. Jardel estava com diversas marcas roxas no pescoço e com costelas quebradas.



Testemunhas relataram que Jardel estava sob efeito de drogas e teria agredido funcionários da boate. Em seguida, ele teria tido um surto psicótico e veio a óbito. O corpo de Jardel Lima foi encontrado por volta das 1h da manhã. A morte do bancário seria investigada pelo DHPP.



