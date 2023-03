Sobrinho é preso suspeito de matar o próprio tio na cidade de Paulistana

A Polícia Militar, por meio do 20º BPM, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de ter matado o próprio tio na cidade de Paulistana. O crime aconteceu ontem (21). A PM foi acionada na localidade Alto Novo, zona Rural do município e, ao chegar ao local, se deparou com um corpo estendido no chão de uma residência.

A vítima, que não teve o nome informado, foi morta a tiros. Segundo a polícia, o crime aconteceu porque o tio teria matado uma ovelha que pertencia ao sobrinho. Revoltado com a situação, o sobrinho tirou a vida do tio. “Após ter tirado a vida do próprio tio, o suspeito fugiu para a localidade Extrema, que também fica na zona Rural de Paulistana. Ao conseguir fazer a abordagem do homicida, ele tentou escapar, mas sem êxito” disse a PM em nota.



Foto: Divulgação/PMPI

Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre 32, uma faca, várias munições e uma espingarda do tipo “bate-bucha”. Ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por homicídio. A polícia o conduziu para a Delegacia Regional de Paulistana para os procedimentos legais.

