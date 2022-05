Suspeito de assalto é espancado até a morte por populares na zona Rural

Um adolescente de 17 anos, suspeito de praticar uma série de assaltos, foi espancado até a morte pela população no povoado Santa Luz, na zona Rural Leste de Teresina. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (29).

Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito e um comparsa foram perseguidos pela população e colidiram a moto que pilotavam com uma vaca ao tentarem fugir, momento em que um deles foi capturado e linchado por populares.





Foto: Reprodução

Um vídeo gravado pelos próprios populares mostra o adolescente caído no chão coberto de sangue, enquanto um homem usa um cinto para praticar as agressões. Por ter imagens fortes, o vídeo não será reproduzido. O menor teve ainda as mãos amarradas e foi agredido também com paus, pedras, socos e chutes.

De acordo com o capitão Oziel, subcomandante do 5º BPM, a dupla teria utilizado um simulacro de arma para praticar os assaltos. A motocicleta usada nos crimes foi encontrada no local, contudo, um dos suspeitos dos assaltos conseguiu fugir. "A viatura fez o isolamento até a chegada da ambulância, que constatou o óbito ainda no local", informou o capitão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local. O corpo do menor ainda não foi recolhido pelo IML. Não há informações sobre os suspeitos de terem praticado o linchamento do menor.



O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

