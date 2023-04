Suspeito de assalto morre ao trocar tiros com a polícia na zona rural de Teresina

Um homem morreu ao ser baleado durante uma troca de tiros com policiais militares na zona Rural Sudeste de Teresina. O fato aconteceu no final da tarde deste sábado (16) após o carro em que o suspeito estava ter desobedecido uma ordem de parada em uma barreira da PM. A dupla tentou fugir adentrando em uma região de mata, mas um acabou sendo preso.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deu detalhes do ocorrido. Policiais da 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento do Interior foram informados via denúncia anônima de que dois indivíduos estariam andando armados em um veículo modelo Fiat Punto, com o qual cometiam uma série de assaltos na região da Estrada da Alegria.



Carro usado pelos suspeitos para cometer os assaltos - Foto: Divulgação/SSP-PI



A guarnição, então, saiu em diligências na tentativa de localizar os suspeitos e prendê-los. Quando encontrou o carro descrito na denúncia, a PM deu ordem de parada, mas a dupla que estava no veículo não obedeceu e revidou a abordagem com tiros. Na tentativa de fuga, eles adentraram em um matagal próximo.

Na troca de tiros com a polícia, um deles foi baleado e morreu pouco depois de dar entrada no Hospital de Urgências de Teresina. Trata-se de um homem de iniciais M.M.P da C. O outro suspeito, identificado pelas iniciais W.S.P, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, seis munições intactas, seis celulares, três porta-cédulas, duas bolsas com vários documentos e um carregador de pistola 9 milímetros. O material recolhido também foi apresentado à Polícia Civil para as medidas cabíveis. O veículo acabou sendo recolhido junto com as demais apreensões.

