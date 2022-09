Suspeito de matar adolescente na frente do filho em Valença é preso em Minas Gerais

Rogério Gomes de Sousa, principal suspeito de ter assassinado a adolescente Emily Hellen Alves de Moura, foi preso neste sábado (24), pela Polícia Rodoviária Federal do estado de Minas Gerais. O homem era procurado por ter matado a jovem de 16 anos a tiros na frente do filho de apenas cinco meses. O crime aconteceu no dia 09 de setembro deste ano, na cidade de Valença, interior do Piauí.



Leia também: Mulher é assassinada a facadas pelo próprio companheiro em Parnaíba

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo informações do delegado Tales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), o suspeito foi preso em um caminhão na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ele era considerado foragido desde o dia do crime. Após a prisão, Rogério Gomes de Sousa foi conduzido à delegacia do município.

No dia do crime, Rogério foi até a residência de Emily, localizada no bairro Amando Lima, afirmando que queria ver o filho do casal. Os dois estavam conversando no sofá da sala da vítima quando, em uma discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou duas vezes contra a adolescente.

Emily ainda tentou fugir para o quarto onde estava a sua mãe e o seu padrasto, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após os disparos, o suspeito se evadiu da casa da vítima e só foi localizado neste sábado já no estado de Minas Gerais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no