Suspeito de matar duas pessoas após discussão por pipa é apreendido em Teresina

José Evandro da Silva Filho, de 19 anos, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (20), suspeito de ter assassinado Tiago da Silva Monteiro e José Guilherme dos Santos Oliveira em uma discussão por causa de pipas. O crime aconteceu em junho de 2020 no bairro Parque Itararé, na zona Sudeste de Teresina. À época do caso, o suspeito era menor de idade e teria matado as vítimas a tiros.

Segundo capitão Ivonaldo, da Força Tática do 8º BPM, José Evandro era considerado foragido após a Justiça ter decretado a sua apreensão e internação provisória. Ao receberem a informação de que ele estaria em posse de uma motocicleta roubada, as equipes da PM decidiram fechar o cerco contra o suspeito.

"[O duplo homicídio] foi um crime que chocou muito a região, foi por motivo fútil. Os dois jovens que morreram eram trabalhadores. Hoje, fazendo rondas na região, soubemos que ele [José Evandro] estaria com uma motocicleta roubada na sua residência. Fomos averiguar e encontramos a moto. Ele viu a gente e saiu pulando o teto das residências vizinhas. Saiu pulando umas 10 casas e se feriu", destacou o capitão.

De acordo com o policial, a motocicleta encontrada em posse de José Evandro está com chassi e motor adulterado e tinha registro de roubo. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado e conduzido à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis.





Com informações de Chico Filho.