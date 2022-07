Suspeito de matar estudante de medicina é preso pela terceira vez só no mês de julho

Wanderson Luiz de Anunciação Rocha, suspeito de assassinar o estudante de medicina Antônio Rayron Holanda (22), em 2018, e roubar a arma de um policial militar no dia 14 de julho deste ano, foi preso na noite desta terça-feira (26), zona Norte de Teresina. Essa é a terceira vez que Wanderson é preso somente este mês.



(Fotos: reprodução/PM-PI)

Segundo o Major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa de Segurança Pública, a prisão ocorreu durante uma Operação São Cristóvão, integrada entre a Força Tarefa, o Rone e a Inteligência da Polícia Militar do Piauí, realizada na região da Grande Santa Maria da Codipi.



Wanderson Luiz estava em companhia de outro homem. Com eles, a polícia também apreendeu dois veículos roubados, modelo Toro e Sandero. Os carros teriam sido utilizados para praticar assaltos e até homicídios na região.



“Conseguimos prender esses dois indivíduos. Wanderson, altamente periculoso, e seu parceiro, estavam se programando para matar pessoas aqui na Santa Maria Codipi, mas foram interceptados pelas nossas equipes de Inteligência. Chegando ao local, conseguiu recuperar dois veículos roubados. Inclusive esse veículo [Toro] participou de alguns eventos no final de semana onde pessoas foram mortas aqui na capital”, disse.



Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficarão à disposição da Justiça



Prisões e crimes

Wanderson Luiz tem, pelo menos, cinco passagens pela polícia por diversos crimes.

- 14 de julho de 2022

Wanderson Luiz da Anunciação Rocha foi preso no dia 14 de julho suspeito de ter roubado a arma de um policial penal no dia anterior. Segundo a PM, a mãe de Wanderson também foi detida por agredir os policiais e confessar ter escondido a arma roubada no assalto. Em áudio, o suspeito chegou a confessar o roubo.

- 07 de julho de 2022

No dia 07 de julho, Wanderson foi preso mais uma vez pela Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, ele estava em um carro roubado na companhia de outros três indivíduos. Após desobedecerem à ordem de parada da PRF, os criminosos foram perseguidos e presos na Avenida Elias João Tajra, zona Leste de Teresina.

- 22 de janeiro de 2022

Wanderson Luiz da Anunciação Rocha e Adryelson Mendes de Oliveira foram presos no dia 27 de janeiro deste ano suspeitos de arquitetar um assalto a um auto centro no bairro Primavera, zona Norte Teresina.

- 25 de novembro de 2018

Wanderson Luiz foi apreendido suspeito de assassinar o estudante de medicina Antônio Rayron Soares de Holanda durante assalto. Na época, o suspeito era menor de idade.

