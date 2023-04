Suspeito de roubar R$ 1,2 milhão de agência bancária é preso em Teresina

Na manhã desta terça-feira (11), a Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional J. M. H. M., gerente de uma agência do Banco do Brasil, localizada na rua Treze de Maio, no centro de Teresina. A prisão aconteceu na residência do suspeito, no bairro São Cristóvão, zona leste da capital. No local foram encontrado aproximadamente R$ 90 mil em dinheiro subtraído da agência bancária.

O ex-funcionário do banco havia sido preso em flagrante no dia 31 de janeiro deste ano no município de Camocim (CE). Ele tentou fugir do Piauí após furtar mais de R$ 1,2 milhão da agência. De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), o suspeito estava solto desde então, tendo em vista que a justiça do Ceará não considerou que o homem estava em situação de flagrante. O mesmo foi liberado logo após a audiência de custódia. “Nós continuamos com as investigações e representamos pela sua prisão preventiva. Foi deferido e hoje ele foi preso”, destacou o delegado.

O homem será conduzido à sede do DRACO, onde será interrogado e, posteriormente, será encaminhado ao sistema penitenciário.

Entenda o caso



O ex-gerente de uma agência do Banco do Brasil, identificado apenas como J. M. H. M., de 39 anos, foi preso em janeiro deste ano após furtar mais de R$ 1,2 milhão do banco. De acordo com o delegado Charles Pessoa, em razão da função que exercia no banco, o funcionário tinha acesso a chave de um dos cofres da instituição.

As investigações sobre o caso tiveram início quando a agência percebeu a ausência do dinheiro e acionou a polícia. Inicialmente, acreditava-se que o funcionário pudesse ter sido vítima de sequestro, mas essa possibilidade logo foi destacada. Após monitoramento, o homem foi localizado e preso no município de Camocim.

“No veículo que ele conduzia, a polícia encontrou uma grande quantia em dinheiro e uma chave do cofre da agência, mas não a totalidade do valor furtado, que ele não soube informar a origem”, explicou o Delegado.

