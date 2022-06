Suspeito de tentar invadir a casa da mãe de Fábio Abreu é preso novamente

O jovem Luiz Bezerra Neto, acusado de ser um dos autores de uma tentativa de invasão a residência da mãe do deputado federal Fábio Abreu, foi preso novamente na tarde desta sexta-feira (03/06) no município de Altos, no Norte do Piauí. O jovem foi solto na quarta-feira (01/06) após pagar fiança de R$ 6 mil.

Luiz Neto foi preso novamente em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz da comarca de Altos no âmbito de um processo de tentativa de homicídio contra sua namorada, identificada como Lílian Mirele de Freitas. O crime ocorreu em fevereiro de 2021 e o mandado expedido nesta sexta-feira (03/06).

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Nossa equipe foi solicitada pela delegacia de Altos para darmos cumprimento ao mandado de prisão. Entramos na residência, ele não esboçou nenhuma reação e estava muito tranquilo. Estamos prendendo em cumprimento a uma decisão judicial”, disse o coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, major Audivam Nunes.

Entenda o caso

Bandidos armados tentaram invadir a residência da mãe do deputado federal Fábio Abreu enquanto faziam um arrastão no bairro Dirceu na noite de terça-feira (31). De acordo com o relatório da PM, os suspeitos tentaram roubar a casa de um vizinho da mãe do deputado, que é policial militar. De lá, eles seguiram para a residência da mãe do parlamentar, onde tentaram roubar celulares e acabaram quebrando um aparelho de televisão na fuga.

Na última quarta-feira, Luiz Neto e Mauro Ferreira da Silva foram presos na cidade de Altos apontados como participantes na tentativa de assalto. Horas depois, Luiz Neto pagou fiança e foi liberada da Central de Flagrantes de Teresina.

