Suspeito de tráfico de drogas é preso com R$ 3,5 mil em Campo Maior

Um homem identificado como Paulo Henrique Gabriel da Silva, de 26 anos, foi preso na manhã deste domingo (26) com uma quantidade de maconha e o valor aproximado de R$ 3,5 mil na cidade de Campo Maior, a 84 km de Teresina.

De acordo com informações do Comando do 15º BPM, policiais da Força Tática perceberam um homem em atitude suspeito no bairro Água Azul. Durante a abordagem, o suspeito confessou para a polícia que o valor em dinheiro foi arrecadado nos pontos de venda de droga em Campo Maior.

Foto: Reprodução

"O acusado de tráfico morava no bairro Santa Bárbara, em Teresina, estava morando há pouco tempo na cidade de Campo Maior e tinha como ocupação arrecadar dinheiro da comercialização de drogas na cidade", informou o tenente-coronel Etevaldo Alves, comandante do 15º BPM.



O homem foi preso e encaminhado pela Força Tática para a delegacia local a fim de ser autuado e encaminhado para cumprir pena no presídio.