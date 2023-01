Suspeito é baleado durante tentativa de assalto na Morada do Sol; veja vídeo

Na manhã desta segunda-feira (16), um homem identificado como Carlos Eduardo Rabelo da Silveira, de 21 anos, foi baleado após tentar praticar assaltos na região do bairro Morada do Sol, zona Leste de Teresina. Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito estava armado e teria tentado roubar duas pessoas quando foi surpreendido por populares revoltados que tentaram linchá-lo.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o momento em que o suspeito é perseguido por um grupo de homens. Carlos Eduardo foi derrubado no chão e agredido com socos e chutes. De acordo com a PM, o suspeito de ter praticado o roubo também foi atingido com um tiro no pé.

Equipes do 5º BPM foram acionadas e, ao chegar ao local, encontraram o indivíduo rendido pela população. Os populares que tentaram linchar o suspeito se evadiram assim que avistaram a viatura da polícia.

Carlos Eduardo foi socorrido e conduzido até a UPA do Satélite para receber atendimento médico. Em seguida, o suspeito será conduzido até a Central de Flagrantes para ser autuado por roubo. A arma usada pelo suspeito para praticar os crimes também foi apreendida e entregue à Polícia Civil.









Com informações de Tony Silva.