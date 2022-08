Teresina: Açougueiro é assassinado a tiros no bairro Mocambinho

Um açougueiro identificado como Ramon Farias de Souza, de 34 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (01), no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. A vítima já possuía passagens pela polícia e estava de tornozeleira eletrônica.

(Foto: Reprodução/ODIA TV)

De acordo com Edson Campos, chefe de investigação do 9º Departamento de Polícia, Ramon teria ido entregar algum tipo de encomenda no local e, quando chegou, foi surpreendido com tiros. Apesar de ter tentado correr, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. “Um cidadão, que ainda não sabemos quem é, aguardava ele aqui no local”, disse.

Ainda de acordo com o chefe de investigação, Ramon já foi acusado de dois homicídios e estava respondendo em liberdade. “Ele era uma pessoa violenta e já conhecida pela polícia. No mínimo, foi um acerto de contas. Este é mais um exemplo de que o crime não compensa”, afirma.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

Chico Filho, O DIA TV