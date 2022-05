Teresina: homem é assassinado a tiros dentro de Parque de Diversão

Um homem, identificado apenas como Robert Kelvin, foi morto a tiros dentro de um Parque de Diversão, localizado ao lado do viaduto da Avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina. O crime ocorreu por volta das 21h30 deste sábado (30).



(Foto Ilustrativa: Arquivo O DIA)

Segundo a Polícia Militar do Piauí (PMPI), populares acionaram as equipes após o homem ter sido alvejado por disparos de arma de fogo. O suspeito do crime foi detido pela população, que quase o linchou.

A vítima veio a óbito ainda no local e o suspeito foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e, posteriormente, à Central de Flagrantes. A polícia apreendeu ainda a arma de fogo utilizada para a prática do crime e sete munições intactas.



