Teresina: homem que empurrou idosa contra muro de casa é preso; vítima teve pulso quebrado

Um homem identificado como Daniel Ferreira da Silva foi preso pela Polícia Civil do Piauí nesta terça-feira (07), acusado de agredir uma senhora de 58 anos na última sexta-feira (03). O caso ocorreu em uma residência no bairro Real Copagre, Zona Norte de Teresina, onde a senhora teve lesões no rosto e um dos pulsos quebrados após ser empurrada contra o muro da casa.

Imagens da câmera de segurança da residência repercutiram nas redes sociais e mostram o momento exato em que a mulher é empurrada. No vídeo, é possível perceber que a vítima sofre um grande impacto ao bater com a cabeça no muro e logo após cai no chão. Em seguida, Daniel Ferreira aparece com um objeto na mão e gesticula algumas palavras com a senhora, que se afasta dele. O caso foi denunciado à policia pela sobrinha da vítima.

De acordo com o delegado Tales Gomes, da Gerência de Policiamento Especializado (GPE), a vítima é prima do agressor. “Ela é empresária e tem um restaurante na região. A idosa tem um histórico de agressão e foi empurrada da porta da cozinha para fora. Ela ficou o final de semana internada e nós representamos pela prisão preventiva dele”, destaca o delegado.

Até o momento, a mulher encontra-se internada. Daniel Ferreira foi preso após cumprimento de mandado e deve responder por injúria, violência doméstica e lesão corporal de natureza grave.

