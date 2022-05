Teresina tem 20 veículos roubados por dia, aponta Polinter

A capital Teresina tem de 8 a 20 veículos roubados todos os dias em vias públicas e residências, aponta um levantamento recente da Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter). São carros e motos que são utilizados em outros assaltos, adulterados para a venda no mercado ilegal ou para abastecer sucatas.

O delegado titular da Polinter, Marcelo Dias, explica que a cada veículo roubado é realizado um procedimento de investigação que vai desde o registro do Boletim de Ocorrência até as buscas e apreensões para a recuperação do veículo. A grande quantidade de roubos diários tem dificultado a resolutividade dos casos.

“Imagina os delegados, os agentes todos os dias fazerem as triagens das informações, vão atrás de câmeras para fazer o levantamento para descobrir onde está o veículo, quem são os assaltantes, conseguir trazer as vítimas para a delegacia, solicitar busca e apreensão e a prisão”, aponta o delegado sobre a burocracia que é executada após um roubo.

Foto: Otávio Neto / Portal O Dia

A Polinter calcula que 70% dos carros roubados na capital são recuperados. Em 2021, por exemplo, foram 493. Por outro lado, a porcentagem de recuperação de motos fica entorno de 50%. No ano passado, foram 1.086 motocicletas retomadas.

“Moto tem uma dificuldade pela quantidade de veículos roubados, pelo desmanche e a facilidade de esconder. Temos uma recuperação entorno de 50%. Todo dia nós recuperamos motos. A Polinter é lotada de gente recebendo suas motocicletas”, explicou Marcelo Dias.

Há três meses a Polinter realiza um mutirão interno para restituir os veículos que estão no pátio da delegacia. Na pandemia, houve revezamento de servidores e nosso pátio superlotou os trabalhados.

