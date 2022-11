Timon: foragido da justiça é preso com aparelhos que clonam senhas de portões eletrônicos

Um homem identificado como Robert Eduardo Oliveira de Souza, natural de Brasília (DF), foi preso nesta segunda-feira (21), em Timon (MA), portando aparelhos que clonam a frequência e/ou senhas de portões eletrônicos, utilizados especialmente em lojas e estabelecimentos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto acusado de furto em shoppings de Teresina.

(Foto: Divulgação/Policia Civil do Piauí)

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, o homem retornava à Brasília quando foi abordado. Com ele, estavam presentes outras quatro pessoas que já responderam por crimes de roubo e furto no estado do Tocantins e Distrito Federal.

A polícia acredita que o grupo de pessoas estava na cidade a fim de cometerem furtos. “Há indicativos de que eles teriam sido visualizados pelo setor de segurança de determinado shopping em Teresina”, diz a nota da corporação.



Os aparelhos foram apreendidos e Robert será encaminhado ao sistema prisional. As demais pessoas foram liberadas.



