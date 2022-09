Último acusado de matar o empresário Epaminondas Coutinho é preso em Uberlândia

A Polícia Civil do Piauí, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu nesta terça-feira (20) o último acusado de envolvimento no assassinato do empresário Epaminondas Feitosa Coutinho em crime ocorrido no dia 08 de junho de 2013 em Picos. Epaminondas foi morto a tiros quando chegava em casa e as investigações apontaram para pistolagem.



Epaminondas Coutinho tinha 34 anos quando foi assassinado na porta de casa em Picos - Foto; Reprodução/Redes Sociais

A esposa da vítima, a senhora Antônia de Sousa, foi apontada como sendo a mandante do crime. Ela foi condenada a 24 anos de prisão pelo júri popular em 2015.

O preso desta terça-feira (20) foi identificado como sendo Manoel dos Santos Matos, conhecido como Santino, 41 anos. Ele foi localizado em Uberlândia após passar sete anos foragido. Quem dá mais detalhes da ação é o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, que conduziu as investigações.

“A prisão decorre de sentença condenatória por crime de homicídio qualificado e pistolagem. A sentença infligida ao Santino foi de 31 anos pela morte do empresário Epaminondas Coutinho. O júri que o condenou aconteceu no começo deste mês e as penas da mandante e dos executores, somadas, resultaram em mais de 100 anos de reclusão”, explicou o delegado.

Além de Antônio de Sousa e Manoel Santos, também foram condenados pelo assassinato do empresário: Yago Osório Cavalcante, a 28 anos de prisão; Tiago Osório Cavalcante, a 30 anos de prisão; e Irinaldo José do Nascimento, a 26 anos e 4 meses de reclusão.

Leia também: Assassinos de empresário planejavam mais um homicídio em Picos, diz polícia

Entenda

Em 08 de junho de 2013, o empresário Epaminondas Feitosa Coutinho, 34 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Picos quando chegava em casa. Epaminondas também atuava como chefe da Junta Militar de Massapê do Piauí. O crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta e o empresário foi atingido por pelo menos cinco disparos.

À época, a Polícia Militar informou que se tratava de uma execução e a investigação apontou que o crime teria sido praticado por pistoleiros contratado por um mandante com o objetivo único de tirar a vida de Epaminondas. Esse mandante foi apontado como sendo a então esposa do empresário, Antônia de Sousa.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Antônia teria encomendado aos irmãos Tiago Osório e Tiago Osório o assassinato de Epaminondas. Os dois, então, agenciaram a morte do empresário contratando Irinaldo e Manoel para executarem o crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no