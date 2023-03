Usuário de drogas é executado na zona rural leste de Teresina

Um jovem de 20 anos, identificado apenas como Derick, vulgo “Lorin”, foi executado na tarde desta segunda-feira (27), no Baixão do Carlos, zona rural leste de Teresina. De acordo com familiares, a vítima era usuária de drogas e fazia furtos dentro da própria residência para sustentar o vício.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo o Sargento Monteiro, do 5º Batalhão da Polícia Militar, Derick estaria com outras três pessoas em um veículo quando foi executado e jogado às margens da rodovia PI-112. “Ele não é conhecido da polícia, mas o próprio irmão dele disse que ele era viciado, conhecido por praticar roubo para comprar droga. As informações que recebemos é de que executaram e deixaram ele aqui. Depois saíram em alta velocidade”, explica.

Ainda não se sabe qual teria sido o veículo utilizado para executar o crime. A polícia acionou a perícia para colher as informações preliminares sobre o caso, bem como o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo.

