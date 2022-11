Veículo roubado em Caxias é encontrado em Timon; um menor foi detido e 3 suspeitos fugiram

Um veículo roubado na cidade de Caxias, no Maranhão, na manhã desta segunda-feira (21), foi encontrado pela Força Tática em um balneário localizado no povoado Santa Maria, em Timon. No local, encontravam-se quatro homens e um menor de idade, todos armados.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o Tenente Arrais, ao avistarem a equipe de polícia, os suspeitos começaram a atirar. “Eles estavam com armas de fogo e começaram a abrir fogo contra a guarnição, então revidamos”, explica.

Durante a abordagem, três suspeitos conseguiram fugir pelo matagal, mas o menor de idade foi detido. “Ele alega que é menor de idade e que é de Timon, mas ainda iremos apurar essa informação. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes”, pontua o tenente.



A polícia destaca ainda que o dono do veículo já foi acionado e está a caminho de Teresina. “Acreditamos que eles iriam vender o carro em uma região onde não há um policiamento intenso”



Além do veículo e das armas, foram encontrados R$ 450 em espécie e vários celulares.







Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV