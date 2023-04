Veja lista com celulares roubados; compradores terão cinco dias para devolverem aparelhos

A Polícia Civil do Piauí divulgou nesta quinta (20) os resultados da Operação interditados II, realizada na última quarta-feira (19). Ao todo, foram 650 aparelhos eletrônicos apreendidos, com 50 mil reais em dinheiro recuperados, três armas de fogo e cerca de 10 celulares roubados. E de acordo com o Delegado Matheus Zanatta outros celulares que a polícia não conseguiu recuperar, terão que serem devolvidos no prazo de cinco dias (Confira lista abaixo).

O órgão divulgou uma lista com os dados desses aparelhos. "Estamos divulgando a lista e pedindo a devolução dos aparelhos roubados. As pessoas que compraram algum desses celulares, terão cinco dias para entregarem sem nenhuma penalidade, mas os que permanecerem com os telefones poderão responder pelo crime de receptação”, explicou o delegado Matheus Zanatta.

(Foto: Divulgação / SSP-PI)

Os aparelhos devem ser entregues no 7ºDP ou na sede da Secretaria de Segurança Pública. Só ontem, já foram cumpridos 16 mandados de busca em apreensão em residências e 12 mandados em estabelecimentos comerciais na cidade de Teresina e Piripiri, região Norte do estado. O delegado Menandro Pedro afirmou que as pessoas que “devolverem os aparelhos fruto de roubo de forma espontânea, não sofrerão nenhuma sanção. Porém caso não sejam entregues, podem ter mandados de busca”.

Sobre a operação

O Inquérito Policial teve início após o crime de roubo registrado pela 7ª Delegacia de Polícia, fato praticado no dia 01 de fevereiro de 2023, resultando na subtração de 143 aparelhos celulares. A operação foi integrada, com homens das polícias Civil, Militar e Federal, além da Receita Federal, onde interditaram lojas do Shopping da Cidade, na quarta-feira (19), que comercializavam aparelhos celulares com restrições de roubo e furto, e pelo crime de descaminho. As ações fazem parte da Operação Interditados II e ocorreram no Centro de Teresina.

Confira a lista:

(Foto: Divulgação / SSP-PI)

