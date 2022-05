Veja lista dos novos comandantes dos batalhões da PM no Piauí

O novo comandante geral da Polícia Militar do Piauí, Scheiwann Lopes, publicou, na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado do Piauí, mudanças nos comandos de nove batalhões e companhias da Polícia Militar do Piauí. Em Teresina, novos comandantes assumem em três batalhões e uma companhia. Entre eles o 5º BPM, localizado na zona Leste.

Foto: Arquivo O Dia Confira abaixo a lista com as mudanças: Comando do 5º Batalhão da PM, na zona Leste de Teresina - assume o major Antônio Marcos Leal Barbosa;

Comando da 1ª Companhia do 5º BPM - assume o major Marcos Lima; Comando do 13º BPM, na Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina - assume a major Josilene Alves Dias;

Comando do 26º BPM, na região do bairro Usina Santana, zona Sudeste de Teresina - assume o tenente-coronel Vicente Calos Soares Neto; Comando do Batalhão de Policiamento Militar Rural (BPMRural) - assume o tenente-coronel Jozinaldo Marinho de Sousa. Comando da 3ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar, em Santa Cruz dos Milagres - assume o tenente Cézar Augusto Vieira Gomes Filho. Comando da 3ª Companhia do 25º BPM, em Luzilândia - assume o primeiro tenente Miquéias de Sousa e Silva; Comando da 2ª Companhia do 12º BPM, em Pedro II - assume a capitã Charlene Uchôa; Comando do 24º Batalhão, em Luís Correia - assume o major Inácio Delgado;

