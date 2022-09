Vídeo: PM queima plantação com 90 mil pés de maconha em Campinas do Piauí

A plantação encontrada pela Polícia Militar com cerca de 90 mil pés de maconha foi queimada neste final de semana na cidade de Campinas do Piauí, localizada a cerca de 391 km de Teresina. De acordo com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o major Estanislau Felipe, a incineração da plantação iniciou no sábado (25) e terminou na manhã do domingo (26).



Foto: Divulgação/PM

Equipes da PM sobrevoaram o local e registraram o momento em que a plantação é incinerada. Os pés de maconha estavam em uma área com cerca de 200 mil metros quadrados, na região de Salinas, próximo ao Rio Canindé. Ao todo, 52 policiais estiveram envolvidos na operação.

De acordo com a Polícia Militar de Simplício Mendes, uma investigação realizada pelo Serviço de Inteligência levou até a zona rural do município, onde foi localizada a plantação. Pelas imagens gravadas é possível que os pés de maconha ficavam em meio a uma região com vegetação seca. As equipes de polícia tiveram que sobrevoar o local por conta do difícil acesso. Além dos pés, foram encontrados também, aproximadamente, 1.924 kg de maconha enterrados.



Os trabalhadores que se encontravam no local fugiram após a chegada da polícia e, até o momento, não foram localizados. O proprietário do sítio também não foi encontrado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no