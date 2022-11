Violência: Teresina teve quatro homicídios no intervalo de 24 horas

Este final de semana foi marcado pela violência em Teresina, onde quatro pessoas foram assassinadas. Os crimes aconteceram no intervalo de apenas 24 horas neste domingo (13). O primeiro caso aconteceu no final da manhã no bairro Promorar, zona Sul da capital. Um jovem de 17 anos de nome Anderson Iêgo Silva Santos foi assassinato a tiros na cabeça. Ele morreu ainda no local.



No final da tarde na Vila Meio Norte, zona Leste de Teresina, um homem identificado como Erivan Mendes, de 26 anos, foi morto a tiros após uma perseguição. Já no começo da noite um outro homem ainda sem identificação foi alvejado com pelo menos oito tiros no bairro Nova Brasília, na zona Norte da capital. A principal hipótese é a de que ele tenha sido assassinado em um crime por acerto de contas.



Foto: Arquivo O Dia

No final da noite, populares localizaram um corpo nas proximidades de um matagal no bairro Nova Teresina, zona Norte da capital. A vítima ainda não foi identificada, mas segundo o relatório de ocorrência da Polícia Militar, foi morta com arma de fogo e perfurações de arma branca.

Tiroteio em show e tentativa de assalto

A violência também se deu no interior onde o show dos cantores Xandy Avião e Nathanzinho terminou em tiroteio com uma pessoa morta e nove feridos na cidade de Floriano. Na noite da sexta (11), uma criança de apenas 6 anos foi morta durante uma tentativa de assalto ocorrida no bairro Ilhotas, em Teresina. Os suspeitos do crime foram presos ainda na noite do crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no