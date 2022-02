“Não aguentam o Pessoa, vão aguentar o Robert?”, diz vice-prefeito sobre impeachment

O vice-prefeito da capital, Robert Rios, comentou, na manhã desta quinta (10), o processo de Impeachment do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que tramita na Câmara Municipal de Teresina desde o dia 25 de janeiro. O processo pede a interrupção do mandato do gestor aponta quatro supostos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa.



De forma irônica Robert deu a entender que ele estaria acima de Dr. Pessoa e que “esse povo” não o aguentaria. “Esse impeachment do Dr. Pessoa é impossível, se tiver esse impeachment quem assume é o prefeito Robert Rios. Quem diabo quer que o Robert Rios seja prefeito ? Você acha que esse povo me aguenta ? Não estão aguentando o Dr. Pessoa, vão aguentar o Robert Rios?”, questionou o vice-prefeito.

Em quase 100 páginas, o processo aponta quatro motivos para justificar o pedido, todos eles denunciados pelo O Dia. O pedido de impeachment baseia-se nos seguintes argumentos, compartilhamento de dados fiscais dos contribuintes, problemas no transporte público e aumento da dívida com o Setut, Rompimento de contrato do APAE e instituições assistências, e a compra milionária de 100 mil livros pelo valor de R$ 6,5 milhões.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

