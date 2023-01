“O desenvolvimento do Piauí foi prioridade”, diz Franzé Silva após acordo entre PT e MDB

Fechado o acordo entre PT e MDB para o comando da Assembleia Legislativa do Piauí, ratificado ontem após reunião com o Governador Rafael Fonteles , o presidente da Assembleia, Franzé Silva (PT), confirmou que a pauta de desenvolvimento do Piauí foi o fator predominante para a mudança de visão do Partido dos Trabalhadores.



Os petistas discordavam em alternar o comando do legislativo com o MDB e defendiam dirigir por quatro anos o parlamento. Após uma conversa com Wellington Dias e uma reunião da bancada no início da noite de segunda, os parlamentares declinaram em honrar o acordo previamente concebido. A mesa diretora e os cargos inclusive já foram definidos.

Franzé citou a reunião ocorrida ontem na Fiepi e apontou a pauta econômica como prioritária. “O fator predominante foi a pauta da Assembleia, temos aqui projetos importantes, especialmente as mensagens que serão enviadas o Governador espera apresentar o plano de desenvolvimento do Piauí que ele apresentou ontem na Fiepi. Precisávamos criar o ambiente para acabar com a discussão interna da Assembleia e pensar no Piauí, foi esse o maior fator que fez com que a gente chegasse a um entendimento”, disse o deputado.

Já Severo Eulálio valorizou a participação de Rafael Fonteles como fator decisivo. “ O acordo já havia sido firmado anteriormente e surgiu a possibilidade de o PT lançar uma chapa para o segundo biênio. Depois de muito diálogo voltou-se as bases do acordo firmado sendo um biênio do PT e um do MDB. O Governador sem dúvida nenhuma foi importante nesse entendimento. O fator predominante para a mudança foi a conversa, o diálogo. O PT refletiu e entendeu a importância disso para a governabilidade” declarou o deputado.

PT comandará também a CJJ



Além da presidência da Assembleia pelos próximos dois anos o Partido dos Trabalhadores terá também o controle da principal comissão da Assembleia, a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Francisco Limma é o principal nome do partido para comandar a pasta.

De acordo com o João Madison o MDB não brigará pela comissão. “O maior partido é o PT e deve ter a presidência da CCJ, não vamos fazer nenhuma batalha. Nós como segundo partido devemos ter a segunda comissão que deve ser a administração. Eu como líder vou sentar depois com os deputados e vamos definir quem irá para as comissões. Não vai ter briga, o PT terá seu espaço e o vice-presidente será do MDB”, finalizou.

Reunião de Fonteles com a base sábado

Passada a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora o Governador Rafael Fonteles se reunirá com deputado estaduais, a reunião ocorrerá no próximo sábado, como revela Franzé Silva. “O Governador no próximo sábado quer reunir toda a bancada para apresentar o plano de desenvolvimento do Piauí e isso em seguida vai vir em forma de legislação. Precisamos estar na Assembleia olhando para o Piauí, pensando em desenvolvimento, pensando em emprego e renda e não preso a uma pauta interna que poderia atrapalhar todo um projeto de governo que seria o principal desafio neste início de governo”, concluiu.





