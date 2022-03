“O país perdeu o controle”, diz Wellington Dias sobre o aumento no preço da gasolina

O governador Wellington Dias (PT) usou as redes sociais para comentar o reajuste no preço da gasolina anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira (10). Após quase dois meses congelados nas refinarias, os valores poderão chegar a até R$ 8,00 no Piauí. No Twitter, Wellington Dias afirmou que não é culpa do ICMS (imposto estadual) os reajustes e afirmou que o Brasil perdeu o controle dos valores cobradores pelo combustível.

“Não é o ICMS que causa os reajustes de gasolina e óleo diesel, é a Petrobras e a indexação sem sentido com o preço internacional. O país perdeu o controle. Tirando dinheiro dos mais pobres e enchendo o bolso dos mais ricos”, disse o governador.



O governador Wellington Dias disse que o país perdeu o controle do preço do combustível - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o congelamento do valor do ICMS cobrado pelos estados sobre combustíveis. Os valores ficariam congelados por 90 dias, ou seja, de 01 de outubro até 31 de janeiro. O objetivo da medida era colaborar com a manutenção dos preços praticados à época.

Em janeiro deste ano, os governadores prorrogaram esse congelamento do ICMS por mais 60 dias. Os gestores cobraram do Governo Federal mudanças na política de preços da Petrobras e falaram na “urgente necessidade de revisão da política de paridade internacional de preços de combustíveis, que tem levados a frequentes reajustes, muito acima da inflação e poder de compra da sociedade”.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Reajuste passa a valer a partir de hoje

A partir de hoje (11), a Petrobras venderá gasolina para as distribuidoras por R$ 3,86 o litro. A alta é de 18,8% em relação aos R$ 3,25 praticados até ontem (10). O diesel passará a ser vendido de R$ 3,61 por R$ 4,51. O aumento é de 24,9%. Outro combustível que também sofreu reajuste foi o GLP (gás de cozinha), que teve aumento de 16,1% no preço médio. O preço do gás passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo.

