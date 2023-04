Após reunião com Silvio Mendes, Ismael Silva elogia possível candidatura do ex-prefeito

Após se reunir com o ex-prefeito da capital, Silvio Mendes, o vereador Ismael Silva (PSD) valorizou uma possível candidatura do ex-gestor ao comando do município em 2024. Ismael e o ex-prefeito foram aliados na eleição estadual em que Sílvio foi derrotado por Rafael Fonteles . O PSD, partido de Ismael, já revelou que trabalha para ter uma candidatura própria e já anunciou o rompimento com a gestão de Dr. Pessoa. Recentemente o vereador se reuniu com Elmano Férrer também.



O vereador revelou os bastidores da conversa e confirmou que aguarda uma definição de Silvio Mendes. “Conversamos um pouco sobre política, tratamos com o Dr. Silvio sobre as expectativas com relação ao pleito eleitoral e a avaliação dele. A gente tem dialogado para sabermos se de fato ele vai realmente ter interesse de estar a frente do nosso município nos próximos anos”, afirmou.

O parlamentar avaliou o rendimento de Silvio Mendes em pesquisas recentes. “Esse bom aproveitamento nas pesquisas é resultado da experiência que ele teve a frente do município. Enquanto esteve na gestão não teve máculas relacionadas ao seu nome e saiu com um índice de aprovação muito alto. Queiramos ou não, não podemos descartar o nome dele. Essa volta dele ao cenário, mesmo após a derrota é importante também”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no