Dr. Pessoa anuncia apoio a Lula no 2º turno das eleições:

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (07), apoio a Luiz Inácio da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Em entrevista à imprensa, o gestor afirmou que “teve uma reflexão" e “nunca fica em cima do muro”.

“A governadora [Regina Sousa] me perguntou sobre o segundo turno, dizendo que queria meu apoio ao time. Prontamente, respondi que sim, iremos declarar apoio ao Lula, porque uma nova eleição está chegando e o prefeito nunca fica em cima do muro. Meus amigos e partidos, com duas execuções, todos já haviam me pedido que tomasse uma decisão”, destacou Dr. Pessoa.



O ato de adesão à campanha de Lula, segundo o Vereador Dudu, será realizado no Comitê do PT, na próxima segunda-feira, às 11h30. “É um apoio importante, queremos ampliar a vantagem de Lula no Piauí”, disse o vereador.



Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, declarou apoio a Bolsonaro

Enquanto o prefeito de Teresina anuncia apoio a Lula, Sílvio Mendes, o ex-prefeito da cidade, anunciou nesta quinta-feira (06), apoio ao Jair Bolsonaro no segundo turno. Derrotado na corrida estadual, Silvio aderiu à campanha de Bolsonaro após negar durante todo o primeiro turno que apoiaria qualquer candidato à presidência.



Além do ex-gestor, o candidato derrotado ao senado, Joel Rodrigues, e os partidos da coligação de oposição também aderiram à candidatura de Bolsonaro.



Silvio destacou que, mesmo Lula tendo ampla maioria no Piauí, ele terá coragem de apoiar Bolsonaro. “Reconheço que o Lula foi determinante na eleição do Piauí, mas nunca fui omisso e comunico aos piauienses essa decisão. Peço a cada piauiense, que quiser um Brasil com outra opção, olhando para o futuro, por convicção, pesando prós e contra, para apoiar Jair Bolsonaro”, finalizou Silvio Mendes.



