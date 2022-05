Dr. Pessoa culpa imprensa por nepotismo e diz que Deus iluminou seu cérebro para mudanças

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comentou na manhã desta sexta (06) a denúncia de nepotismo apresentada contra ele junto ao Tribunal de Contas do Estado. Na última segunda (02) o TCE notificou Dr. Pessoa para que o gestor esclareça as denúncias de que um grande número de seus familiares ocupam cargos na gestão municipal . Um processo foi instaurado na corte de contas para apurar as suspeitas de nepotismo.





Em resposta, o prefeito culpou a imprensa pelas denúncias. Apesar de empregar o filho, o genro, o sobrinho e vários outros familiares, Dr. Pessoa negou que esteja cometendo nepotismo. “Talvez tenha sido alguém, de alguns setores da comunicação, que está mexendo nisso e naquilo. Se eu quisesse atrair, eu tinha atraído o Pessoinha para ser candidato a deputado federal. Queriam que ele fosse candidato a deputado, mas eu quero melhorar a gestão. Quem tiver competência, eu chamo para vir ajudar a gestão”, criticou o gestor.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Curiosamente, logo antes de negar que estivesse cometendo o crime de nepotismo, Dr. Pessoa novamente confirmou que a sua esposa, Samara Conceição, deve assumir a Secretaria de Economia Solidária. “Não aceitaram ela como candidata a deputada por que tinha um relacionamento mais próximo comigo. Na parte administrativa, que ela é focada principalmente nesse ramo de pequenos investimentos, um grupo de amigos querem que ela assuma a Semest”, finalizou o prefeito.

Mudanças no secretariado

O prefeito comentou ainda as mudanças no secretariado municipal. Na manhã desta sexta (06) tomaram posse Luís André, na Secretaria de Meio Ambiente (Semam), e Renato Berger, na Secretaria do Esporte e Lazer (Semel). “Vamos fazer o possível para ajudar o município de Teresina nas tratativas, não poderia ter um momento que Deus iluminou meu cérebro, meu coração para escolher dois cidadãos da melhor qualidade possível para ajudar o prefeito na administração municipal de Teresina”, finalizou o prefeito.

