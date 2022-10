Eleições 2022: Maioria dos deputados eleitos no Piauí precisou de votos fora de sua região

Os números apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às eleições de 2022 mostram que, no Piauí, a maior parte dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) não conseguiria a vitória no pleito sem buscar votos fora de seu principal reduto eleitoral.

Dezesseis dos 30 parlamentares eleitos para a legislatura que começa em janeiro de 2023 tiveram menos de um terço de seus votos em uma única região, demonstrando que a votação foi distribuída por diversos locais do estado. Entre os 14 que tiveram parte expressiva de sua votação em seus redutos, apenas sete tiveram mais da metade dos votos em uma única região e os demais entre 33% e 50%

(Foto: Arquivo O DIA)

Os dados do TSE mostram ainda que duas grandes regiões do Piauí elegeram quase um terço dos parlamentares. A grande região de Picos elegeu como representantes Severo Eulálio (MDB), Dr. Thales (Progressistas), Dr. Pablo Santos (MDB), Nerinho (PT) e Aldo Gil (Progressistas).

A região dos Cocais, que inclui municípios como Piripiri, Esperantina e Luzilândia, estará representada na Alepi, a partir do próximo ano, por Janaínna Marques (PT), Francisco Limma (PT), Dr. Felipe Sampaio (MDB) e Wilson Brandão (Progressistas).

Há casos de deputados eleitos que tiveram boa parte de sua votação fora de seu principal reduto, em geral com muitos votos em Teresina. Dr. Gil Carlos (PT), por exemplo, conquistou cerca de 22% dos votos que o elegeram no município de São João do Piauí e aproximadamente 31% na capital. Situação semelhante aconteceu com o deputado reeleito Marden Menezes (Progressistas). O parlamentar obteve cerca de 17% de seus votos no município de Piripiri e 18% de votos em Teresina

Votação expressiva em uma única cidade não garante eleição

Os números das eleições deste ano mostram apenas três deputados eleitos com votação expressiva em um único município. É o caso de Bárbara do Firmino (Progressistas) que contou com cerca de 60% dos votos que a elegeram apenas na cidade de Teresina. Os eleitores da capital também asseguraram aproximadamente 65% dos votos obtidos pelo presidente da Câmara de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos). Já no litoral do estado, perto de 58% dos votos que elegeram a candidata Gracinha Mão Santa (Progressistas) são oriundos da cidade de Parnaíba.

Ao mesmo tempo, é possível apontar grandes municípios em que, mesmo o candidato tendo recebido grandes votações, ele não conseguiu se eleger para a Alepi. Floriano, Campo Maior, Oeiras, Piripiri e Altos foram cidades nas quais o vencedor local recebeu muitos votos, mas não obteve a vitória no pleito. Mesmo em Teresina, essa realidade é perceptível, já que apenas dois dos cinco mais votados se elegeram.

Com informações da ALEPI