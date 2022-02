Eleições 2022: Rafael Fonteles deixará Secretaria de Fazenda no dia 31 de março

O atual Secretário de Fazenda do Estado e Coordenador do Programa Pró Piauí afirmou ao PortalODIA.com que deixará o cargo à frente da pasta no dia 31 de março. O afastamento do serviço público é uma exigência daJustiça Eleitoral para quem pretende concorrer a um cargo político nas eleições.

Ainda sem um anúncio oficial, Rafael Fonteles é o principal nome da base do governador Wellington Dias para concorrer à sucessão ao Palácio de Karnak.

Foto: Jailson Fernandes/ODIA



“Ainda tem trâmites para serem seguidos, para a formalização de uma eventual pré-candidatura. Seguimos aqui focados na administração fazendária, no equilíbrio das contas públicas do Estado até o dia 31 de março, quando aí sim devo me descompatibilizar para respeitar a legislação eleitoral para eventual candidatura governo do Estado”, pontuou Rafael Fonteles.

Até ter ser anunciado como pré-candidato, Rafael Fonteles segue conversado com as lideranças e políticos da base aliada ao governo para fortalecer seu nome na disputa.

“Estamos disponíveis, á disposição, sentimos preparados para concluir esse projeto de desenvolvimento liderado pelo presidente Lula, a nível nacional, e pelo governador Wellington Dias que tanto tem transformado a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida, gerado emprego e renda”, completou.

Até o momento, os nomes anunciados para a disputa pelo governo do Estado são o de Silvio Mendes (Progressistas), Washington Bonfim(Cidadania), e Romualdo Sena (Democracia Cristã).

