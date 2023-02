Franzé defende novo decreto de calamidade pública no transporte coletivo de Teresina

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado estadual Franzé Silva (PT), se reuniu, nesta segunda-feira (6), com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Enzo Samuel (PDT), para discutir soluções para problemas da capital, entre os quais a crise do transporte coletivo. O deputado defendeu um novo decreto de calamidade pública no transporte da capital.



A medida seria a segunda em menos de dois anos. Em outubro de 2021 o Prefeito Dr. Pessoa decretou estado de calamidade para tentar solucionar crise em 180 dias . Porém cinco meses depois, em Março de 2022, o Prefeito revogou o decreto sem apresentar medidas efetivas para resolver o impasse.

À imprensa, Franzé Silva chamou atenção para a gravidade e duração do problema. "Se eu fosse prefeito de Teresina, já teria decretado calamidade pública no sistema de transporte coletivo, que, há anos, se arrasta em uma situação catastrófica. Quem perde é nosso povo mais pobre, os trabalhadores, as empresas que sofrem com as dificuldades enfrentadas pelos seus colaboradores", assinala Franzé.

FOTO: Ascom Franzé

Motoristas por aplicativos

Os presidentes da Alepi e Câmara também receberam, na sede do Legislativo Municipal, representantes da categoria de trabalhadores motoristas por aplicativos, que fizeram reivindicações para melhorar a situação de trabalho no setor.

Entre as solicitações, está a da reedição Lei Nº 7.592/2021, de autoria do deputado estadual Franzé Silva, que proibia a apreensão ou retenção de veículos utilizados por pessoas físicas como instrumento de trabalho, especialmente aqueles para entrega por aplicativo, em decorrência de não comprovação de pagamento de impostos e taxas, durante a pandemia da Covid-19.

