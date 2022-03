Governador quer prioridade técnica na escolha dos 17 novos secretários

O governador Wellington Dias comentou, em agenda na manhã desta sexta (04), o processo de desincompatibilização que deve retirar até 18 gestores do primeiro escalão do governo estadual. De acordo com o governador aprioridade será manter técnicos nas pastas para evitar problemas na administração. De acordo com um levantamento do Portal O Dia cerca de 30% dos gestores estaduais deixam o governo até o dia 31 de Março, 18 dos 62 secretários e coordenadores do governo estadual.



Além do próprio Governador, que deixa o Palácio de Karnak para disputar novamente uma cadeira no Senado, secretários de pastas cruciais como a Secretária de Governo, Fazenda, Saúde e Assistência Social deixam os cargos. Veja a lista completa de quem deve sair do governo ao final da matéria.

De acordo com Wellington Dias a prioridade maior será a população. As próximas duas semanas serão cruciais no processo. “Com certeza nós teremos já em andamento as definições agora também esta semana e no pós-carnaval a definição de cada uma das equipes, quem irá se afastar, quem que vai assumir. O que tem de positivo é que são pessoas que estão assumindo que já estão nas equipes, isso evita que tenhamos maior dificuldade em tocar as ações. Cada área terá a continuidade para pensar na população em primeiro lugar”, afirmou o governador. FOTO: Tarcio Cruz A Regina é que decide O Secretário de Fazenda Rafael Fonteles confirmou que o Superintendente de Gestão, Antônio Luiz Soares, pode assumir a pasta com a sua saída, a decisão, no entanto caberá a vice-governadora Regina Sousa. “A Governadora Regina é que deve anunciar os substitutos assim que assumir, como ela tem tido a ideia é ter a continuidade do governo, acreditamos em harmonia total. Acredito que será uma transição tranquila, continuando os projetos em execução, claro com o toque zeloso da governadora Regina. O Antônio Luiz é uma alternativa, ele já me substituiu em 2018 quando me afastei, mas a decisão é da governadora Regina Souza”, concluiu Fonteles.







