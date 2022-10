"Nem todo Pessoa é parente", diz prefeito sobre aumento de verba para pastas de familiares

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comentou, nesta quinta-feira (13), o aumento de verbas para pastas comandadas por seus familiares na Prefeitura de Teresina. Os recursos estão previstos no projeto de lei orçamentária enviado à Câmara Municipal para o ano de 2023. Segundo o prefeito, nem todo servidor que possui o nome Pessoa faz parte da sua família e disse estar “se lixando” para os invejosos.



Dr. Pessoa e Pessoinha (Foto: Semcom)

“Porque tem o sobrenome Pessoa acha que é parente. Então todos os Sílvios são parentes do que se candidatou ao Governo do Estado? Não é. Os Pessoas que estão aí, coincide alguns serem da região e ter o nome Pessoa, mas não é nem de quarto ou quinto parentesco. Pode entrar em qualquer segmento administrativo. Esses invejosos, estou lixando para esses que não sabem nem a genealogia das famílias”, argumentou.

Apesar de minimizar a quantidade de familiares na gestão, atualmente, o prefeito possui três parentes próximos no comando de secretarias municipais. Um deles é o seu filho, João Pessoinha, diretor da Eturb. Os outros dois são: o genro do prefeito André Lopes, secretário de Governo, e o sobrinho, Bruno Pessoa, superintendente da Strans. Este último passou a substituir outro sobrinho do prefeito, o major Cláudio Pessoa, que deixou o comando da Strans no início do mês de outubro.

Na última terça-feira (11), o Portal O Dia revelou que duas das três pastas comandadas por familiares do prefeito terão um aumento incomum de verbas para o ano de 2023. A Segov, comandanda por André Lopes, terá um orçamento de R$ 33 milhões, um aumento de R$ 10 milhões para o próximo ano, o que representa 21% a mais que em 2022. Já na Eturb, sob a direção de Pessoinha, o aumento é ainda maior, a pasta terá R$ 167 milhões de orçamento, R$ 101 milhões a mais em 2023, um aumento de 153%.

No final de agosto, o Ministério Público de Contas do Piauí requereu que o prefeito de Teresina exonere parentes que ocupam cargos na gestão municipal. O procurador orientou que Dr. Pessoa “promova a exoneração de todo e qualquer Secretário Municipal, que se encontre em situação de ausência de qualificação técnica, sem formação na área da pasta ao qual se destina ou não possua experiência profissional no âmbito de sua formação, bem como em caso de ausência de idoneidade moral, nos termos da jurisprudência pátria”.

Com informações de Eliezer Rodrigues.