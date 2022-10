Dr. Pessoa nomeia outro sobrinho, Bruno Pessoa, para Superintendência da Strans

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, nomeou Bruno Migliano Pessoa como o novo superintendente Municipal de Transportes e Trânsito. A decisão foi publicada ontem (03) no Diário Oficial do Município. Bruno Pessoa, que é sobrinho do prefeito, foi nomeado após o tenente-coronel Cláudio Pessoa, também sobrinho de Dr. Pessoa, pedir demissão do cargo na manhã desta segunda (03).

Mais um sobrinho de Dr. Pessoa é nomeado para Superintendência da Strans (Foto: Divulgação/Ascom)

Cláudio Pessoa assumiu a pasta do trânsito logo no início da gestão e encontrou dificuldades desde então. A sua saída aconteceu em meio a uma grave crise no transporte público da capital, onde recentemente empresários e o sindicato dos trabalhadores revelaram que um novo colapso pode ocorrer no sistema de transporte coletivo

Bruno Pessoa é servidor público efetivo e agente de trânsito da Strans. Além disso, desde o início da gestão de Dr. Pessoa, Bruno ocupa o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro na Superintendência.

De acordo com o decreto publicado, Bruno Pessoa irá ocupar o cargo até “ulterior deliberação” e isso não trará “ prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa”.



Adriana Magalhães