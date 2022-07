Piauí já tem três candidaturas ao governo confirmadas em convenções

A primeira semana de convenções partidárias no Piauí, que teve início na última quarta-feira (20/07), terminou com três candidaturas homologadas pelos partidos políticos para a disputa do do governo do estado. Foram confirmados os nomes de Coronel Diego Melo (PL), Rafael Fonteles (PT) e Geraldo Carvalho (PSTU).

Diego Melo (PL)

O PL foi o primeiro a realizar convenção logo no primeiro dia da abertura da janela pela Justiça Eleitoral. A sigla aprovou Diego Melo na disputa com o coronel Carlos Pinho como vice. Diego Melo representa o movimento bolsonarista na disputa. Essa é a primeira vez que ele disputa o cargo, mas já concorreu a deputado federal em 2018 e a prefeito de Teresina em 2020.

Diego Melo e Carlos Pinho (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Rafael Fonteles (PT)

No sábado (23/07), o Partido dos Trabalhadores confirmou a candidatura de Rafael Fonteles com o deputado Themístocles Filho de vice. Os partidos da base governista também encaminharam apoio a Rafael Fonteles. Aos 37 anos, essa é a primeira disputa eleitoral de Fonteles. Ele foi secretário de Fazenda e coordenador do ProPiauí.

Convenção do PT (Foto: Jailson Soares / O Dia)

Geraldo Carvalho (PSTU)

O professor Geraldo Carvalho teve sua candidatura homologada pelo PSTU durante convenção virtual realizada pelo PSTU no sábado (23/07). A vice na chapa é a líder comunitária de Piripiri, Fran de Jesus. Geraldo Carvalho já concorreu duas vezes ao Palácio de Karnak, duas vezes para senador e uma para prefeito de Teresina.

Geraldo Carvalho (Foto: Divulgação)

Mais convenções

Nesta segunda semana, outras duas candidaturas deverão ser confirmadas para concorrer ao governo. Na sexta-feira (29/07), o PMN deverá homologar o nome da advogada Ravenna Castro. Já no sábado (30/07), Sílvio Mendes será confirmado pelo União Brasil, e o Progressistas aprovará Iracema Portella para vice.

Dois partidos deixaram para realizar convenções - que têm prazo para ser realizadas até o dia 5 de agosto -- na última semana. O PSOL homologará o nome de Madalena Nunes no domingo (31), enquanto o Patriota confirmará Gustavo Henrique na quarta-feira (03/08). O PSC que deverá ter Gessy Lima como candidata ainda não confirmou a data.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no