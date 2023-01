Prefeito diz que auditoria na FMS pode atingir outras áreas: “vamos atrás da verdade”

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou na manhã desta segunda (30) que a auditoria feita na Fundação Municipal de Saúde pode ser estendida para outras pastas da gestão municipal. O gestor solicitou formalmente a entrada da Ordem dos Advogados do Brasil no processo de investigação, instaurado a partir da criação de uma comissão investigatória na última quinta.



As denúncias vieram à tona após o rompimento do vice-prefeito da capital, Robert Rios, com Dr. Pessoa. Rios revelou discordar de atitudes praticadas por parentes de Dr. Pessoa e confirmou que não mais participaria da gestão. Robert Rios, porém, revelou que não renunciará ao cargo de vice.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Dr. Pessoa explicou que a auditoria poderá não ficar somente na FMS. “Tem uma auditoria interna dos órgãos da e fomos atrás para que a OAB assessorasse e ajudasse para que a coisa ficasse clara, com mais lisura. A auditoria pode ficar somente na Fundação Municipal de Teresina ou pode se estender para os outros órgãos, sem ter buraco, sem ter obstáculo para que a coisa fique limpe como a gente quer”, afirmou.

Por fim o Prefeito revelou também que espera esclarecer a verdade. “Estou analisando esses questionamentos, quero que a coisa ande livre de qualquer denúncia. Tem a denúncia que tem substrato e a denúncia vazia. Nós vamos atrás da verdade, quem quiser aparecer por aparecer não é usar a administração pública de Teresina”, finalizou.