Rafael comenta onda de medo nas escolas: “insistem em fazer brincadeiras com coisa séria”

“Infelizmente algumas pessoas insistem em fazer brincadeiras com coisa séria”, a frase do Governador Rafael Fonteles ilustra o cenário de preocupação das instituições diante do aumento no número de casos de atentados a escolas em todo o Brasil. Nesta quarta a Prefeitura de Teresina anunciou um investimento de R$ 20 milhões em câmeras e botões de pânico para proteger os alunos.



Na última terça (11) a Polícia Civil apreendeu aparelhos de celulares e dois menores, de 12 e 14 anos de idade, que confessaram o envio das mensagens contra uma escola na zona Norte da capital . Os estudantes alegaram que o ato seria uma brincadeira e, um deles, relatou que o motivo seria o bullying que sofria por parte dos colegas.

O Governador lamentou o cenário de medo e cobrou maior conscientização da sociedade. “É um tema complexo que temos que atuar enquanto estado e enquanto sociedade nas mais diversas frentes, na prevenção, na educação, na conscientização da sociedade. Com as forças de segurança aumentando o policiamento e o monitoramento. Hoje nós temos os fenômenos das redes sociais, infelizmente algumas pessoas insistem em fazer brincadeiras com coisa séria”, disse o gestor.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O gestor ainda revelou que o Piauí está em contato com o Ministério da Justiça discutindo alternativas para a crise. “Estamos investigando todos e todas que se manifestem de forma inadequada nas redes sociais gerando pânico desnecessário na nossa sociedade. Tenho certeza que esse trabalho integrado, na secretaria de segurança pública, na secretaria de educação, vai impedir qualquer tragédia que aconteça nas escolas. Estamos muito atentos nesta questão, junto com o Governo Federal, com o Ministério da Justiça, ampliando esse trabalho de fiscalização, de rondas e de presença das polícias comunitárias próximo às escolas”, afirmou o Governador.

Seduc cria grupo de trabalho

O Secretário de Educação do Piauí, Washington Bandeira, revelou também que a pasta intensificou o trabalho de diálogo com os alunos. ”Estamos muito atentos a todas as notícias e situações, um fato que está ocorrendo no Brasil inteiro. Juntamente com a Secretaria de Segurança pública já formamos um grupo de trabalho, uma rede de proteção para atuarmos em conjunto para garantir a segurança das escolas no entorno e internamente. Por parte da Seduc estamos atuando no diálogo com os alunos, com psicólogos e profissionais intensificando essa comunicação com os estudantes”, concluiu.