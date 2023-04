Vereador propõe botão do pânico e seguranças para evitar atentados em escolas de Teresina

O vereador Evandro Hidd protocolou nesta quarta (12), na Câmara de Teresina, um pacote de projetos de Leis para tentar ampliar a segurança dentro das escolas da capital. A matéria propõe a instalação de um dispositivo eletrônico do tipo botão do pânico nos CMEIs e escolas da rede municipal de ensino além da obrigatoriedade da presença de, pelo menos, um profissional de segurança durante o expediente escolar.



A proposição surge após uma onda de atentados em escolas de todo o Brasil. Em Teresina dois menores foram identificados e confessam autoria de mensagens ameaçando massacres em escolas da capital.

Fotos: Assis Fernandes/O Dia



Ainda no bojo do pacote de medidas o parlamentar cobra o estabelecimento de Políticas Públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino. Segundo Evandro Hidd o botão do pânico irá permitir uma ação rápida das forças de segurança, que serão acionadas imediatamente, diminuindo a possibilidade de ocorrência de ataques de violência nas escolas. “O objetivo maior desse projeto é garantir a integridade e a segurança dos alunos, professores e outros servidores que frequentam as unidades de ensino”, destacou o vereador.





As três matérias irão tramitar nas comissões técnicas que irão julgar a constitucionalidade dos projetos. Em seguida o plenário da Câmara votará o texto que, se aprovado, irá para a sanção de Dr. Pessoa.