Transporte: Dr. Pessoa critica

O Prefeito Dr. Pessoa rebateu as críticas de vereadores e deputados que cobram uma solução para a crise no transporte público coletivo da capital. O gestor chamou os parlamentares de "palanqueiros" e exigiu respeito à autonomia do executivo estadual. A afirmação foi feita poucas horas após o Governador Rafael Fonteles e uma comissão de líderes da Câmara e da Assembleia anunciarem um pacote de medidas para socorro ao transporte municipal.

O Prefeito comentou a proposta de Rafael Fonteles e defendeu a harmonia entre o Estado e o município, porém com a decisão partido da Prefeitura." Os poderes devem andar harmônicos, agora traga para cá, não estou direcionando para o Governador, agora é cheio de palanqueiros, mas não vem conversar com o Prefeito. Gostaria que os poderes andassem harmônicos", cobrou Dr. Pessoa.

O Gestor ainda destacou que já leu o documento apresentado pelos vereadores e pediu respeito às urnas. "Já li a minuta dos vereadores e meus assessores estão lendo também, sobre os ônibus os três poderes devem andar harmônicos, mas são independentes. A gente vê por aí alguns jogando farpas no Governo Municipal, como se eles não tivessem a responsabilidade constitucional de proporcionar o transporte para a sociedade. Gostaria que juntasse os três poderes em prol do transporte, se ninguém quiser se juntar ao Prefeito tudo bem. Querer adentrar no poder municipal sem respeitar o sufrágio do voto não é bom", disse.

"O prefeito é duro, o prefeito é forte, portanto nós vamos trabalhar unidos, caso contrário o Prefeito vai resolver o problema do transporte público coletivo de Teresina em menos de três meses, anote" finalizou.

