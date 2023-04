Vereadores aprovam empréstimos de R$ 244 milhões para Prefeitura de Teresina

Após semanas de impasse, vereadores da capital aprovaram dois empréstimos da Prefeitura de Teresina em sessão plenária na manhã desta terça (11). As duas contratações de crédito, uma junto a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Caixa Econômica Federal, ultrapassam R$ 244 milhões. Apesar da polêmica todos os vereadores da casa votaram a favor das matérias que foram aprovadas em dois turnos por conta do regime de urgência. Os projetos segue agora para a sanção do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa.



O primeiro empréstimo junto a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) (veja aqui) , de € 38 milhões, R$ 207 milhões na cotação atual, foi aprovado em maio de 2020, porém a operação não foi de efetivada junto ao banco devido a pandemia. Para que o empréstimo seja concedido, a instituição financeira exige que novamente o projeto seja apreciado no legislativo. O montante será aplicado na zona rural da capital em iniciativas de desenvolvimento sustentável.

O segundo empréstimo consiste em duas operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 37,9 milhões (veja aqui) . O valor se destina ao Programa Pró-Moradia e terá como objetivo a construção de casas populares no Residencial Leonel Brizola, no valor de R$ 8,8 milhões e no Loteamento Camboa no valor de R$ 29,1 milhões. Ambos os bairros ficam na região da Grande Santa Maria da Codipi. FOTO: Assis Fernandes/ O DIA O líder de governo na Câmara, Antônio José Lira (Republicanos), revelou os detalhes da longa negociação para aprovação dos empréstimos. “Fiquei cinco dias, 120 horas no entendimento com os vereadores. Aqui não houve base nem oposição, houve Teresina, o compromisso de cada vereador da casa. R$ 200 milhões na zona rural, o Prefeito Dr. Pessoa deixará a sua marca. Estou feliz, de peito lavado por que conseguimos essa aprovação importante”, afirmou. FOTO: Tarcio Cruz O presidente da casa, Enzo Samuel (PDT), acusado por alguns vereadores de tentar manobrar o parlamento para dificultar a votação, disse que os vereadores irão cobrar a correta aplicação dos recursos. “Agora vamos cobrar, queremos que esses recursos de empréstimos sejam investidos em obras que realmente possa atender as reivindicações da população teresinense. Falo da galeria do Torquato Neto por exemplo, podemos pegar dinheiro e realizar aquela obra. A Câmara quer um trabalho mais eficaz da Prefeitura, principalmente nestes empréstimos”, disse o parlamentar. FOTO: Tarcio cruz

